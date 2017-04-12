Juventus, Barcelona'yı farklı geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalya temsilcisi Juventus, konuk ettiği İspanya ekibi Barcelona'yı 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Juventus, aradığı golü 7. dakikada buldu. Sağ kanattan ceza sahasına çalımlarla ilerleyen Juan Cuadrado, topu Paulo Dybala'ya aktardı. Arjantinli futbolcu Dybala, sırtı kaleye dönük pozisyondaki vuruşunda, topu filelere gönderdi ve Juventus mücadelede 1-0 öne geçti.

Maçın 22. dakikasında soldan gelişen atakta, ceza sahasında topla bulaşan Dybala'nın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ikinci kez Barcelona filelerine gitti.

İkinci yarıda da üst üste ataklar geliştiren İtalya temsilcisinde sol kanattan Miralem Pjanic'in köşe vuruşunda topa iyi yükselen Giorgio Chiellini, 55. dakikada kafa vuruşu ile Juventus'u 3-0 öne geçirdi. İtalyan ekip maçı da bu skorla kazandı.

Barcelona'da forma giyen milli oyuncu Arda Turan, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Juventus seriyi korudu

Juventus bu galibiyetle, UEFA organizasyonlarında evinde oynadığı 22'inci karşılaşmayı da kaybetmedi. Torino temsilcisi, son olarak evinde 2013 Nisan'da Bayern Münih'e 2-0 yenilmişti.

Barcelona Teknik Direktörü Enrique: "Kabusu bir kez daha yaşadığımızı düşünüyorum"

Barcelona takımının teknik direktörü Luis Enrique maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Juventus karşısında alınan yenilgiyi bir önceki eleme turunun ilk maçında deplasmanda Paris Saint Germain'e karşı aldıkları 4-0'lık mağlubiyete benzetti. Juventus'a karşı, özellikle 2-0 biten ilk yarıda oynadıkları futbol için "Paris'teki maçın üçüncü kısmı oldu. Aynı şeyler oldu" yorumunu yapan Enrique, sözlerine şöyle devam etti:

"Teknik direktör olarak üzücü bir duygu. Özellikle ilk yarıda sahadaki dağılışımız felaketti. Nasıl olup da öyle bir oyun oynadığımızı bir türlü kafamdan atamıyorum. İkinci yarı biraz daha iyiydik ama bu da rakibin bizim topla oynamamıza izin vermesinden kaynaklandı. Bu tip günlerde sahip olmamız gereken şans da maalesef yanımızda değildi. Şimdi başka şey düşünmeliyiz ama hiç başka bir şey düşenecek halde değilim. Yarın sabah yeniden ayağa kalkmaya çalışacağız."