“Juventus, Appiah teklifi için hazırlanıyor”

Appiah geçen hafta yapılan görüşmeler sonrasında eski kulübü Fenerbahçe’den ayrılmıştı ve şu an bonservisi elinde bulunuyor.



27 yaşındaki oyuncu hayalinin daha önce 2003-2005 seneleri arasında Fenerbahçe’ye gitmeden önce formasını giydiği Juventus’a dönmek olduğunu söylemişti.



Çıkan haberlere göre anlaşmanın yakın olduğu ve özellikle Juventus’un transferi Pazartesinden önce bitirmek istediği belirtiliyor. Fakat Juventus’un biraz hızlı davranması gerekiyor, çünkü Appiah, İngiltere, İskoçya ve İspanya’dan bir çok teklif aldı.



Ganalı oyuncunun menajeri Frank Trimboli konuyla ilgili, “Olayların kısa olabildiğince hızlı olmasını istiyor ve imzayı gelecek haftadan önce atmak istiyoruz.” dedi.



“Oyuncunun sakatlığı bulunmuyor, bir kulübe bunu göstermek için gitmek istiyor. Racing Santander ve Portsmouth’tan somut teklifler aldım ve beni düzenli olarak her gün arıyorlar. West Ham, Celtic ve Everton da oyuncu ile ilgilendiklerini belirttiler.”



“Juventus çözüm için çalışıyor ve beklemeyi sürdürüyoruz çünkü Appiah Juventus için oynama isteğini saklamadı.”



Appiah ayrıca İtalya’da Udinese, Brescia ve Parma için oynamıştı.

