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Spor

Juventus 160 milyon Euro'yu reddetti

Barcelona'nın yıldız arayışı sürüyor

31 Ağustos 2017 23:17

Neymar'ı Paris Saint-Germain'e kaptırdıktan sonra yıldız arayışına giren ancak sadece Ousmane Dembele'yi kadrosuna katan Barcelona'ya bir kapı daha kapandı. Juventus'a 160 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

Corriere Dello Sport'a göre, Barça Paulo Dybala için Juventus'a 160 milyon euroluk bir teklif sundu ancak İtalyan ekibi teklifi reddederek 23 yaşındaki Dybala'nın satılık olmadığını bildirdi. 

Bu gelişme üzerine Katalan ekibi, İspanya'da 1 Eylül'de son bulacak transfer dönemine kısa bir zaman kala Coutinho, Lemar ve Di Maria görüşmelerine yoğunlaşacağı belirtildi.

2022 yılına kadar Juventus ile sözleşmesi bulunan Arjantinli yıldız, transfer döneminde zaman zaman Barcelona ve Messi imalarında bulunmasına karşın sezonu Torino ekibinde geçirecek gibi.

Dybala, geçen sezon Serie A'da 31 maçta 11 gol ve 7 asistlik bir performans sergilemişti.

 

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