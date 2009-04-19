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Spor

Juventus 1 puanı kurtardı

Serie A'nın 32. haftasında lider Inter ile takpiçisi Juventus 1-1 berabere kaldı.

19 Nisan 2009 03:00


Serie A'nın 32. haftasında lider Inter ile takpiçisi Juventus 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım arasındaki 10 puanlık fark sürdü. 

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Juventus ile Inter karşı karşıya geldi.

Delle Alpi Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle osnuçlanırken, konuk Inter 65. dakikada Balotelli'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Juventus 76. dakikada Tiago'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, 90. dakikada Grygera'nın kaydettiği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Inter 74, Juventus 64 puana yükselirken, Inter ligde son 6 haftaya 10 puan farkla zirvede girdi.

Serie A'da günün diğer maçında ise Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Genoa, sahasında Lazio'ya 1-0 yenildi. Lazio'nun galibiyet golünü 65. dakikada Zarate kaydetti.

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