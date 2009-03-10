Juve'nin kabusu İngilizler



İngiliz takımlarına karşı sekiz maçtır galip gelemeyen, Devler Ligi'nde ise İngiliz ekiplerine karşı üç maçtır gol atamayan Juventus, Salı akşamı çeyrek finale kalmak için bu serilerini sonlandırmak zorunda. İlk maçta Londra'da rakibine 1-0 yenilen Torino ekibi, rövanşta en az iki farklı skorla kazanarak çeyrek finale kalmaya çalışacak.



Juventus Teknik Direktörü Claudio Ranieri, çok iyi oyunculara sahip olduğunu ifade ederek, limitlerini zorlayarak istedikleri skoru almaya çalışacaklarını söyledi.



Sezon boyunca sakatlıklardan ötürü tam kadro çalışamayan Juventus, son olarak orta sahadaki çalışkan ismi Mohamed Sissoko'nun sezonu kapatmasıyla sarsıldı. Cristiano Zanetti, Mauro Camoranesi ve Nicola Legrottaglie takımın diğer sakat isimleri. Bu isimlere Marco Marchionni'nin de dahil olduğu ve muhtemelen Chelsea karşısındas görev alamayacağı öğrenildi. Juve adına güzel haber ise önemli hücum silahları Pavel Nedved, Alessandro Del Piero ve David Trezeguet'nin takıma dönmüş olmaları.



Juventus'ta golcü Amauri ve Claudio Marchisio kart ceza sınırında yer alıyor.



Chelsea cephesinde ise Hiddink ile yaşanan çıkışın bu maçla devam etmesi hedefleiyor. Drogba'nın golüyle kazanılan ilk maçın ardından Della Mole'de en azından bir gol bularak rahatlamak isteyen Chelsea'de, altı aylık sakatlık döneminin ardından Michael Essien'in takıma dönmüş olması sevinç yarattı. Ganalı yıldızın yanısıra Ricardo Carvalho ve Nicolas Anelka'nın da sakatlıktan çıkıp Juventus karşısında görev alması beklenen isimler arasında yer alıyor. Uzun süredir forma giymeyen Portekizli Paulo Ferreira ise daha önce sezonu kapatmıştı.



Londra ekibinde başarılı savunma oyuncusu John Terry, sarı kart görmesi durumunda bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında cezası nedeniyle görev alamayacak.



Muhtemel 11'ler



JUVENTUS

Gianluigi Buffon

Zdenek Grygera

Olof Mellberg

Giorgio Chiellini

Christian Molinaro

Claudio Marchisio

Hasan Salihamidzic

Pavel Nedved

Tiago Cardoso Mendes

David Trezeguet

Alessandro Del Piero



CHELSEA

Petr Cech

Jose Bosingwa

Alex Rodrigo da Costa

John Terry

Ashley Cole

John Obi Mikel

Michael Ballack

Frank Lampard

Florent Malouda

Salomon Kalou

Didier Drogba

