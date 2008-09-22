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Spor

Juve yeniden doğmuş gibi!

22 Eylül 2008 03:00



Şampiyonlar Ligi maçında son UEFA ve Süper Kupa Şampiyonu Zenit'i Del Piero'nun harika serbest vuruşuyla deviren Juventus, ligde puansı Cagliari'ye konuk oldu.

Bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta da 1 gol atan Juventus, seriyi Cagliari karşısında da devam ettirirken, bu kez üç puanı getiren gol Amauri'den geldi.
Çok önemli bir bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Brezilya asıllı golcü bu sezon Serie A'daki ilk golünü attı. Juventus bu galibiyetle puanını 7'e yükseltti.

Juve, bu sonuçla puanını yediye çıkarırken ikinci sıraya yükseldi. Cagliari ise son sıradaki puansız yolculuğunu sürdürdü.

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