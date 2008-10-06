Juve ve Roma'nın bileği büküldü



Serie A'nın 6. haftasında Juventus ve Roma sahadan mağlubiyetle ayrılırken; Fiorentina deplasmanda Chievo'yu devirdi.



Juventus - Palermo: 1 - 2



Serie A'nın altıncı haftasında evinde Palermo'yu konuk eden Juventus, lider Lazio'ya yakınlaşmak için evinde galip gelmek istiyordu. Ev sahibi ekiple aynı puanda haftaya giren Palermo'ysa sessiz ve derinden yürüyüşünü Torino deplasmanından 3 puanla sürdürmeyi planlıyordu.



Maça kontrollü başlayan iki ekip de birbirinin açıklarını kollayarak tipik iki İtalyan takımı gibi maça başlamışlardı. 24. dakikada Miccoli eski takımına karşı sahne alınca Palermo, Juve karşısında 1-0 öne geçti. Bu andan sonra daha tempolu ve atak oynamaya başlayan siyah beyazlı takım 39'da Del Piero'nun serbest vuruştan attığı golle skoru eşitledi. Golün moraliyle oyuna daha çok ağırlığını koymak isteyen ev sahibinin tüm planları 41. dakikada Sissoko'nun kırmızı kart görmesiyle alt üst oldu.



İkinci yarı rakibi kalesinden uzak tutup açık vermemeye çalışan eksik Juventus, tedbirli oyunu nedeniyl pozisyon da üretemiyordu. Tam herkes Palermo'nun Juve'den bir puanı kopardığını düşünürken, Mchedlidze attığı golle Juventus'a ilk yenilgisini tattırmış oldu.



Bu sonuçla Palermo puanını 12'ye çıkararak 4. sıraya yükseldi. Juventus ise 9 puanda kalarak 11. sıraya geriledi.



Siena - Roma: 1 - 0



Bu sezona istediği gibi bir giriş yapamayan ve sürekli eleştirilen Roma, altıncı haftada soluğu Siena'da aldı. Bu maça kadar evinde oynadığı iki maçta gol yemeden dört puanı toplayan ev sahibi takıma karşı sarı kırmızılılar'ın işi hiç de kolay görünmüyordu. Başkent ekibiyse hafta içi alınan Bordeaux galibiyetinin moraliyle geldiği deplasmandan üç puanla dönerek Serie A'daki kötü gidişata dur demek istiyordu.



İlk yarının 45. dakikasında Mario Frick'in golüyle 1-0 öne geçen Siena devreyi bu üstünlükle tamamladı. İkinci yarının 69. dakikasında Mexes ve 74. dakikasında Panucci oyundan atılınca Roma bir anda sahada 9 kişi kaldı. Bu andan sonra oyunu rahatça kontrol eden Siena sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu.



Siena bu galibiyetle puanını sekiz yaparken 12. sıraya yükseldi. Roma ise yedi puanda kalarak 14. sıraya yerleşti.



Chievo - Fiorentina: 0 - 2



2008 - 2009 sezonuna deplasmanda oynadığı iki maçta da aldığı mağlubiyetlerle başlayan Fiorentina, Chievo karşısına şeytanın bacağını kırmak için çıktı. Maçın 32. dakikasında Kuzmanovic'le 1-0 öne geçen Fiorentina, 37'de Chievo'dan Scardina'nın kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla iyice rahatladı. Bu andan sonra rakibinin üstüne fazla gitmeden topu daha çok orta alanda tutarak maçın sonunu getirmeyi amaçlayan Mor Menekşeler, 74'te Gilardino'nun attığı golle 2-0'lık galibiyete ulaştı.



Fiorentina deplasmanda aldığı ilk üç puanla puanını 10'a çıkarıp sekizinci sıraya yerleşti. Chievo ise beş puanla 16. sıraya geriledi.



Diğer sonuçlar



Atalanta - Sampdoria: 4 - 2

Chievo - Fiorentina: 0 - 2

Genoa - Napoli: 3 - 2

Juventus - Palermo: 1 - 2

Reggina - Catania: 1 - 1

Siena - Roma: 1 - 0

Udinese - Torino: 2 - 0



