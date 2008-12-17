Juve taraftarı zirvede

İtalya'da hangi takımın daha çok taraftara sahip olduğu yönünde yapılan araştırma sonunda Juventus zirveyi kimseye kaptırmadı.



İtalya'daki futbol kulüpleri arasında en çok taraftara sahip takım belli oldu. İtalyan Nielsen Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre Juventus, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da zirveyi kimseye kaptırmadı.



Araştırmada, 10.04 milyon futbolseverin Juventus'a gönül verdiği ortaya çıkarken; Juventus, listede 2. sırada yer alan ve şu anda Serie A'da lider durumda bulunan Inter'i de neredeyse ikiye katladı.



Listede 5.92 milyon taraftarıyla ikinci sıradaki Inter'i ise 5.81 milyon taraftarla Milan takip etti. Sıralamada en az taraftarı olan takımın ise 4 bin 800 taraftar sayısı ile Chievo olduğu ortaya çıktı.



Araştırma sonucuna göre oluşan sıralama şöyle:



1) Juventus 10.04 milyon taraftar

2) Inter 5.92 milyon

3) Milan 5.81 milyon

4) Napoli 2.88 milyon

5) Roma 2.49 milyon

6) Fiorentina 2.08 milyon

7) Lazio 1.79 milyon

8) Palermo 1.47 milyon

9) Torino 1.15 milyon

10) Genoa 1.03 milyon

11) Bologna 871 bin

12) Catania 649 bin

13) Sampdoria 585 bin

14) Cagliari 312 bin

15) Udinese 298 bin

16) Reggina 176 bin

17) Atalanta 119 bin

18) Lecce 105 bin

19) Siena 38.50 bin

20) Chievo 4.8 bin



(Not: Veriler Instute Nielsen Italia'dan alınmıştır.)



