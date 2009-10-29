Juve, Sampdoria'ya gol yağdırdı: 5-1

Serie-A’da 10.hafta maçları İnter-Palermo maçı haricinde tamamlandı.NTV Spor’dan canlı yayınlanan haftanın en önemli maçında 2. sıradaki Sampdoria ile 3. sıradaki Juventus Torino'da karşı karşıya geldi. Lider Inter'in 2 puan gerisinde bulunan Sampdoria, Juventus deplasmanından iyi bir sonuçla dönmeyi planlıyordu ancak bu plan tutmadı.Karşılaşmaya oldukça hırslı başlayan Juventus 26. dakikada Amauri de Oliveira’nın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Golden sonra daha da ataklarını sıklaştıran Juventus, 42. dakikada Giorgio Chiellini'nin attığı gol ile devreyi 2-0 önde kapadı.İkinci yarıya da iyi başlayan Juventus 50. dakikada Mauro Camoranesi ve 62.dakikada Amauri'ni golleriyle skoru 4-0'a getirdi. Sampdoria'nın golü ise 64. dakikada Pazzini'den geldi.Karşılaşmanın skorunu ilan eden golü ise 81. dakikada David Trezeguet attı: 5-1.Juventus aldığı 3 puanla Sampdoria'nın bir puan önünde sıralamada ikinciliğe oturdu.Milan ise deplasmanda karşılaştığı Napoli önünde ilk yarı 2-0 önde kapamasına karşın, 2-2'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.Oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:Bologna-Siena: 2-1Catania-Chievo: 1-2Geneo-Fiorentina: 2-1Lazio-Cagliari:: 0-1Livorno-Atalanta: 1-0Napoli-Milan: 2-2Parma-Bari: 2-0Udinese-Roma: 2-1