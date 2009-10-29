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Spor

Juve, Sampdoria'ya gol yağdırdı: 5-1

Serie A'da 10. haftanın en önemli maçında Juventus, sahasında Sampdoria'yı 5-1 yenerek, ikinci sıraya yerleşti.

29 Ekim 2009 02:00

Serie A'da 10. haftanın en önemli maçında Juventus, sahasında Sampdoria'yı 5-1 yenerek, ikinci sıraya yerleşti.


Juventus-Sampdoria maçının golleri/Video


Serie-A’da 10.hafta maçları İnter-Palermo maçı haricinde tamamlandı.

NTV Spor’dan canlı yayınlanan haftanın en önemli maçında 2. sıradaki Sampdoria ile 3. sıradaki Juventus Torino'da karşı karşıya geldi. Lider Inter'in 2 puan gerisinde bulunan Sampdoria, Juventus deplasmanından iyi bir sonuçla dönmeyi planlıyordu ancak bu plan tutmadı.

Karşılaşmaya oldukça hırslı başlayan Juventus 26. dakikada Amauri de Oliveira’nın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Golden sonra daha da ataklarını sıklaştıran Juventus, 42. dakikada Giorgio Chiellini'nin attığı gol ile devreyi 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıya da iyi başlayan Juventus 50. dakikada Mauro Camoranesi ve 62.dakikada Amauri'ni golleriyle skoru 4-0'a getirdi. Sampdoria'nın golü ise 64. dakikada Pazzini'den geldi.

Karşılaşmanın skorunu ilan eden golü ise 81. dakikada David Trezeguet attı: 5-1.

Juventus aldığı 3 puanla Sampdoria'nın bir puan önünde sıralamada ikinciliğe oturdu.

Milan ise deplasmanda karşılaştığı Napoli önünde ilk yarı 2-0 önde kapamasına karşın, 2-2'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

Oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:
Bologna-Siena: 2-1
Catania-Chievo: 1-2
Geneo-Fiorentina: 2-1
Lazio-Cagliari:: 0-1
Livorno-Atalanta: 1-0
Napoli-Milan: 2-2
Parma-Bari: 2-0
Udinese-Roma: 2-1

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