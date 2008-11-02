Juve Roma'yı yaktı





İtalya Serie A'da 10. hafta mücadelesinde Juventus, Olimpiyat Stadyumu'nda Roma'yı ağırladı. Juventus ligde kötü günler geçiren rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puana uzandı.



Juventus'un golleri 38. dakikada tecrübeli isim Del Piero ve 40. dakikada Marchionni'den gelirken, bu sonuç İtalyan ekibini 18 puana yükselterek ligde maç fazlasıyla 5.sıraya taşıdı. Roma ise 7 puanda kaldı ve 17. sıraya geriledi. Del Piero'nun 30 metreden attığı gol ise görülmeye değerdi.



Vucinic, Perrotta, Baptiasta, De Rossi, Taddei gibi yıldızları kadrosuna bulunduran Roma'nın kabus günleri devam ediyor. Öte yandan Serie A'da Cumartesi gününün diğer maçında Reggina deplasmanına çıkan Inter uzatmalarda Cordoba'nın attığı gol ile ligin dibinde yer alan rakibini 3-2 mağlup etmişti.