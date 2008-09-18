Juve 'merhaba' dedi

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçında Porto'ya deplasmanda 3-1 yenilirken, kupanın son sahibi Manchester United sahasında Villarreal ile yenişemedi.
Avrupa'nın kulüpler bazında en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadeleleri ilk hafta maçlarıyla başladı. Dün akşam oynanan tüm maçların detayları ve özet görüntüleri: Kanarya kötü başladı
TOPLU SONUÇLAR
16 EYLÜL SALI
|
|
|
|A
|Chelsea
|4-0
|Bordeaux
|
|
14' Lampard, 30' Joe Cole, 82' Malouda, 90' Anelka
|
|A
|Roma
|1-2
|Cluj
|
|
17' Panucci
|
|27' ve 49' Culio
|B
|Panathinaikos
|0-2
|Inter
|
|
|
|22' Materazzi, 85' Adriano
|B
|Werder Bremen
|0-0
|Anorthosis
|
|
|
|C
|Basel
|1-2
|Shakhtar Donetsk
|
|
90' Abraham
|
25' Fernandinho, 45' Jadson
|C
|Barcelona
|3-1
|Sporting Lizbon
|
|
21' Marquez, 60' Eto'o (p), 87' Xavi
|
|72' Tonel
|D
|PSV Eindhoven
|0-3
|Atletico Madrid
|
|
|
|9' ve 36' Aguero, 54' Maniche
|D
|Marsilya
|1-2
|Liverpool
|
|
23' Cana
|
|26' ve 32' Gerrard
17 EYLÜL ÇARŞAMBA
|Grup
|E
|Manchester United
|0- 0
|Villarreal
|E
|Celtic
|0-0
|Aalborg
|F
|Steaua Bükreş
|0-1
|Bayern Münih
|
|
|
|14' Buyten
|F
|Lyon
|2-2
|Fiorentina
|
|73' Piquionne, 85' Benzema
|
|12' ve 42 Gilardino
|G
|Porto
|3-1
|Fenerbahçe
|
|11' Lopez, 14' Gonzalez, 90 Lino
|
|29' Guiza
|G
|Dinamo Kiev
|1-1
|Arsenal
|
|71' Bangoura (Pen)
|
|88' Gallas
|H
|Juventus
|1-0
|Zenit
|
|76' Del Piero
|
|H
|Real Madrid
|2-0
|BATE Borisov
|
|11' Ramos, 57' Nistelrooy
|