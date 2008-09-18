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Spor

Juve 'merhaba' dedi

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçında Porto'ya deplasmanda 3-1 yenilirken, kupanın son sahibi Manchester United sahasında Villarreal ile yenişe

18 Eylül 2008 03:00



Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçında Porto'ya deplasmanda 3-1 yenilirken, kupanın son sahibi Manchester United sahasında Villarreal ile yenişemedi.

Avrupa'nın kulüpler bazında en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadeleleri ilk hafta maçlarıyla başladı.  


Dün akşam oynanan tüm maçların detayları ve özet görüntüleri:

arrow Kanarya kötü başladı




TOPLU SONUÇLAR

16 EYLÜL SALI
A Chelsea 4-0 Bordeaux

14' Lampard, 30' Joe Cole, 82' Malouda, 90' Anelka
A Roma 1-2 Cluj

17' Panucci

 27' ve 49' Culio
B Panathinaikos 0-2 Inter
22' Materazzi, 85' Adriano
B Werder Bremen 0-0 Anorthosis
C Basel 1-2 Shakhtar Donetsk

90' Abraham

25' Fernandinho, 45' Jadson

C Barcelona 3-1 Sporting Lizbon

21' Marquez, 60' Eto'o (p), 87' Xavi

 72' Tonel
D PSV Eindhoven 0-3 Atletico Madrid
9' ve 36' Aguero, 54' Maniche
D Marsilya 1-2 Liverpool

23' Cana

 26' ve 32' Gerrard


17 EYLÜL ÇARŞAMBA

Grup
E Manchester United 0- 0 Villarreal
E Celtic 0-0 Aalborg
F Steaua Bükreş 0-1 Bayern Münih
14' Buyten
F Lyon 2-2 Fiorentina
73' Piquionne, 85' Benzema 12' ve 42 Gilardino
G Porto 3-1 Fenerbahçe
11' Lopez, 14' Gonzalez, 90 Lino 29' Guiza
G Dinamo Kiev 1-1 Arsenal
71' Bangoura (Pen) 88' Gallas
H Juventus 1-0 Zenit
76' Del Piero
H Real Madrid 2-0 BATE Borisov
11' Ramos, 57' Nistelrooy

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