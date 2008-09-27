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Spor

Juve Ledesma'nın peşinde

Juventus Lazio’lu oyuncu Ledesma ile ilgilendiklerini kabul etti ve önümüzdeki transfer sezonunda Arjantinli'yi transfer etmek istediklerini açıkladı.

27 Eylül 2008 03:00


Juventus Lazio’lu oyuncu Ledesma ile ilgilendiklerini kabul etti ve önümüzdeki transfer sezonunda Arjantinli'yi transfer etmek istediklerini açıkladı. 

Juventus Lazio’lu Ledesma’yı önümüzdeki ocak ayında transfer etmek istediklerini böylece kadroda derinlik yaratacaklarını açıkladı.

Ledesma bu sezon Lazio’da Zarate ile beraber çok iyi oynuyor. Bu ikili takımın hücum varyasyonlarını birlikte oluşturuyorlar. Sportnews’in haberine göre, Lazio ile kötü ilişkiler içinde bulunmalarına rağmen Juventus ocak ayında bu transferi gerçekleştirmek istiyor.

İspanya’dan ve İtalya’dan pek çok takım Ledesma’nın peşinde olsa da Juve bu oyuncuyu kadrosuna katmak için en hevesli olanı.

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