Justin Trudeau'dan Joe Biden'a iklim kriziyle mücadele övgüsü: ABD liderliği özlenmişti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı ilk ortak basın toplantısında Paris İklim Anlaşması'na geri dönme kararlarını kutladı ve "ABD liderliği son yıllarda kesinlikle özlenmişti" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ilk basın toplantılarını pandemi nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

Trudeau, görüşme sırasında ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na geri dönme kararını kutladı. Trudeau, şunları söyledi: ABD liderliği son yıllarda kesinlikle özlenmişti. Ve şunu söylemeliyim, bu konuda ortak bir çalışma başlatmayı planlarken ABD'nin iklim değişikliği üzerine kaynakları çekmek yerine eklemeler yaptığını görmek çok güzel"

Biden, Trudeau'ya yanıt olarak "ABD'nin Kanada'dan yakın dostu yok" dedi.

Ortak basın toplantısında Biden ve Trudeau yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ve iklim değişikliğiyle ortak mücadele ve ikili ilişkilerde iş birliğini artırma konusunda mutabık kaldı.