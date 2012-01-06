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Dünya

Justin Timberlake ve Jessica Biel nişanlandı ANKARA (A.A)

06 Ocak 2012 14:31

-Justin Timberlake ve Jessica Biel nişanlandı ANKARA (A.A) - 06.01.2012 - Hollywood'un ünlü isimlerinden Justin Timberlake ve Jessica Biel nişanlandı. Uzun zamandır birlikte olan ve bir ayrılıp bir barışan Timberlake-Biel çiftinin nişanlandığını, ünlü aktörün anneannesi Sadie Bomar açıkladı. Torununun yılbaşında kendisini arayarak güzel haberi verdiğini söyleyen Bomar, Timberlake'in kendisinden yılbaşı tatili bitene kadar bu haberi kimseyle paylaşmamasını istediğini belirtti.  Bomar, ailesinin Biel'i çok sevdiğini de ifade etti. People dergisi de ünlü çiftin Montana'da yaptıkları tatil sırasında nişanlandığını ve Timberlake'in Biel'e özel yapım bir yüzük taktığını duyurdu.

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