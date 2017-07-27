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Justin Bieber turnesini iptal etti

"Altı ülkede verdiği 150 konserinde kendisine eşlik eden ekibine minnettar hissediyor"

27 Temmuz 2017 17:37

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber geçtiğimiz yıl mart ayından itibaren Pupose turnesini sürdürürken, 'beklenmedik sebeplerden dolayı' konserlerine devam etmeme kararı aldı.

Duvar'da yer alan habere göre, yapılan açıklamada, “Justin hayranlarını çok seviyor ve onları hayal kırıklığına uğratmaktan nefret ediyor. Turne kapsamında, 18 ay boyunca ona destek olanlara teşekkür ediyor. Dünya çapında altı ülkede verdiği 150 konser şovunda kendisine eşlik eden ekibine minnettar hissediyor. Fakat, geri kalan 14 konserini gerçekleştirememe kararı aldı” ifadelerine yer verildi.

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