Jürgen Klopp, "Ronaldo mu, Messi mi?" sorusunu yanıtladı

Futbol dünyasında hemen herkesin farklı fikir belirttiği Lionel Messi-Cristiano Ronaldo kıyaslamasına Jürgen Klopp da katıldı. Ronaldo'ya büyük saygı duyduğunu belirten Liverpool menajeri, Messi'yi daha fazla beğendiğini ilk kez dile getirdi.



Alman teknik adam, kendisine yöneltilen "Ronaldo mu, Messi mi daha iyi?" sorusuna, oyuncuların analizini yaparak detaylı bir cevap verdi.

"Bana göre Messi daha iyi" diyen Jürgen Klopp, "İkisine karşı da oynadık ve onları savunmanın neredeyse imkânsız olduğunu yaşayarak gördük." dedi.

Portekizli oyuncunun kusursuz bir profesyonel olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Messi'yi daha çok beğeniyorum; ama mükemmel bir futbolcu tarif etmemi isterseniz, size Ronaldo gibi hızlanan, koşan ve sıçrayan birini tasvir ederdim" ifadesini kullandı.

53 yaşındaki menajer, Messi'nin imkânsız gibi görünen işleri zorlanmadan yapmasının kendisini büyülediğini de sözlerine ekledi.