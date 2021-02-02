Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın Liverpool'a transferinin ardından kulübün internet sitesine açıklama yapan teknik direktör Jürgen Klopp, "Ozan Kabak gerçekten çok büyük bir yetenek ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

Jürgen Klopp, "Ozan Kabak, Almanya'ya çok genç geldi ve herkes onun büyük bir yetenek olduğu konusunda netti. Sadece 20 yaşında ve Almanya'da ikinci kulübünde oynadı. Schalke şu anda iyi durumda değil. Onun için harekete geçmek için gerçekten iyi bir an olduğunu düşünüyordum çünkü dünyadaki her oyuncu gibi çevrenizde istikrarlı bir takıma ihtiyacınız var ve biz bunu ona sunabiliriz"

"İstikrarlı bir takım sunuyoruz ona. Ozan Kabak gerçekten çok büyük bir yetenek ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyoruz."