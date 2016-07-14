Jurgen Klopp: Balotelli kendine kulüp bulmalı

Liverpool menajeri Jurgen Klopp, Milan'da kiralık sözleşmesi sona eren Mario Balotelli'den kendine kulüp bulmasını istedi.

İtalyan yıldız, 2014'te sözleşme imzaladığı Liverpool forması altında sadece 4 gol kaydedebildi.

Klopp, Balotelli'nin kariyerinin geldiği noktada forma için dört ya da beş futbolcuyla rekabete girmemesi gerektiğini belirterek, ''Dolayısıyla bir çözüm bulmamız gerektiği açık. 'Yeni' Mario Balotelli'yi kadrosuna katmaktan mutlu olacak kulüpler olacaktır'' dedi.

Milan forması altında çıktığı 23 maçta sadece üç gol atabilen Balotelli, İtalya'nın Euro 2016 kadrosunun da dışında bırakılmıştı.