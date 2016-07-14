T24 LogoT24 Logo
Spor

Jurgen Klopp: Balotelli kendine kulüp bulmalı

Balotelli’nin Liverpool’daki kiralık sözleşmesi sona erdi

14 Temmuz 2016 22:44

Liverpool menajeri Jurgen Klopp, Milan'da kiralık sözleşmesi sona eren Mario Balotelli'den kendine kulüp bulmasını istedi.

İtalyan yıldız, 2014'te sözleşme imzaladığı Liverpool forması altında sadece 4 gol kaydedebildi.

Klopp, Balotelli'nin kariyerinin geldiği noktada forma için dört ya da beş futbolcuyla rekabete girmemesi gerektiğini belirterek, ''Dolayısıyla bir çözüm bulmamız gerektiği açık. 'Yeni' Mario Balotelli'yi kadrosuna katmaktan mutlu olacak kulüpler olacaktır'' dedi.

Milan forması altında çıktığı 23 maçta sadece üç gol atabilen Balotelli, İtalya'nın Euro 2016 kadrosunun da dışında bırakılmıştı.

ETİKETLER

BalotelliLiverpoolJurgen Klopp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24