-JUPPE'DEN KADDAFİ'YE ''DELİ DİKTATÖR'' PARİS (A.A) - 24.03.2011 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, Libya lideri Albay Muammer Kaddafi için ''deli diktatör'' dedi. RTL radyosuna açıklamalarda bulunan Juppe, Kaddafi'yi etrafındaki kişilerin artık sorgulamaya başladıklarını düşündüğünü belirterek, şunları söyledi: ''Trablus'ta bazıları bir diktatörle devam edilip edilmeyeceğini sorgulamaya başladı. Ölçüsüz deyim kullanmak istemiyorum, ama deli bir diktatörle...'' Arap dünyasında olan bitenlerden sonra böyle bir kişi tarafından yönetilen rejimin sürüp gideceğini sanmadığını kaydeden Juppe, ''Ama buna Libyalıların karar vermesini istiyoruz'' diye konuştu. Bundan sonraki aşamanın barış inisiyatifi olduğunu söyleyen Juppe, taraflar arasında ulusal bir diyalog başlatma şartlarını oluşturmak gerektiğini sözlerine ekledi. -MISIR'A GELEN LİBYALILAR DÖNÜYOR- Libya'da yönetime karşı ayaklanmanın ardından yaşanan çatışmalardan kaçarak Mısır'a gelen Libyalılardan bazıları, koalisyon güçlerinin operasyon başlatmasıyla ülkelerine dönüyor. 17 Şubatta Muammer Kaddafi yönetimine karşı Trablus ve Bingazi kentleri başta olmak üzere birçok kentte gösterilerin yarattığı gerginlik nedeniyle Mısır'ın Matruh, İskenderiye ve Kahire kentlerine yerleşen Libyalı aileler, uluslararası koalisyon güçlerinin müdahalesinin ardından ülkelerine dönmeye başladı. Mısır'a giriş yapmak için birkaç gün öncesine kadar Sallum Sınır Kapısında sıra bekleyen Libyalılar, şimdi ise sabah saatlerinden itibaren ülkelerine dönmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Araçlarıyla erken saatlerden itibaren sınır kapısına gelerek pasaport işlemlerini yaptıran Libya vatandaşları, ülkelerine dönmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyor. Ülkenin doğusundaki Bingazi kentinden bir ay önce eşi ve 3 çocuğuyla Mısır'a geldiğini anlatan Ebul Halid Muhammedi, bir ay süresince İskenderiye kentindeki bir otelde yaşadıklarını ve Bingazi'deki akrabalarıyla yaptığı görüşmelerden sonra ülkeye dönme kararı aldığını söyledi.