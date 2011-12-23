-Juppe'den Ankara'ya itidal çağrısı BORDEAUX (A.A) - 23.12.2011 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasa teklifinin ülkesinin parlamentosunun alt kanadından geçmesiyle ilgili Ankara'nın tepkilerinden sonra Türkiye'yi "soğukkanlı ve itidalli" olmaya davet etti. Dışişleri Bakanı Juppe, Bordeaux kentinde yaptığı açıklamada, "Fransa ile Türkiye arasındaki güven ve hatta dostluk ilişkilerini muhafaza etmek için çok neden bulunuyor, kelimeyi kullanmaya cesaret ediyorum, soğukkanlılık ve itidal çağrısı yapıyorum" dedi. Türk makamlarını, Fransız parlamentosunun oylamasıyla ilgili fazla tepkili olmamaya çağırdığını ve şüphesiz aşırıya kaçan açıklamalar olduğunu söyleyen Juppe, "Bunun uygun bir girişim olmadığını düyünüyorum, ama meclis onayladı. Şimdi ilişkileri düzeltmeye çalışıyoruz. Zor olacak ama zamanın bunu çözeceğine inancım var" diye konuştu. Öte yandan, Sosyalist Parti'nin cumhurbaşkanı adayı François Hollande, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasa teklifinin ülkesinin parlamentosunun alt kanadından geçmesini, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin "seçim operasyonu" diye niteledi. Hollande, "Sarkozy, verdiği bir sözü hatırladı, ama bunu yerine getiremeyecek, çünkü yasama döneminin sonundayız. Üzücü olan, bu yöntem gibi, hükümetin daha önce senatoya iletmeyeceğini söylediği bir yasa teklifini yeni bir tartışma konusu yapması. 5 yıldır bu kanunu bekleyen ve senatoya gönderilmesini isteyen Ermeniler tatmin olmayacak" dedi. Fransa'da düzenlenen bir kamuoyu araştırması, Sosyalist Parti seçmenlerinin aday gösterdiği François Hollande'ın, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Nicolas Sarkozy'yi açık farkla mağlup edeceğini ortaya koyuyor.