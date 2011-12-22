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Dünya

Juppe: Türkiye aşırı tepki vermemeli

Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, Fransa Parlamentosu'nda 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni...

22 Aralık 2011 02:00

T24 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, Fransa Parlamentosu'nda 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa tasarısının kabul edilmesin ardından, Türkiye'nin “aşırı tepki vermemesi gerektiğini” söyledi. 

Türkiye aşırı tepki vermemeliAlain Juppe, Ankara'nın açıkladığı tedbirlerden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, “Dileğim, Türk dostlarımızın Fransız Meclisi'nin bu kararına aşırı tepki göstermemeleridir” dedi.

Bakan, Ankara'nın olası yeni tedbirleriyle ilgili soruya verdiği cevapta, “tedbirleri görüp değerlendireceklerini, mümkünse daha ileri gidilmemesini dilediklerini belirtti.

Paris Büyükelçisinin istişareler için Ankara'ya çağrılmasını “not alan” Bakan Juppe, “Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yakın ve birçok alanı kapsayan ilişkiler olduğunu ve birlikte yapacak çok şeylerinin bulunduğunu” kaydederek, “bu ilk tepkiden dolayı üzgün olduğunu, sağduyu ve itidal çağrısında bulunduğunu” ifade etti.

Fransa Meclisi Genel Kurulu, bugünkü oturumunda 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddinin suç sayılmasını öngören yasa teklifini oy çokluğuyla kabul etmişti. Genel kuruldaki oturuma 577 milletvekilinden sadece 70'e yakını katılmıştı. Yasa teklifinde, “Fransız yasaları tarafından tanınan soykırımların reddi, bir yıl ve 45 bin avro para cezasına çarptırılır” ifadesi yer alıyor. Fransa Parlamentosu, 29 Ocak 2001 tarihinde, “Fransa, 1915 yılındaki Ermeni soykırımını tanır” ifadesiyle kaleme alınan bir yasayı onaylamıştı.



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