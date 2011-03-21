-JUPPE: NATO OPERASYONA DESTEK VERMEYE İSTEKLİ BRÜKSEL (A.A) - 21.03.2011 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, NATO'nun kısa süre içinde Libya'ya müdahaleye istekli olduğunu savundu. AB Dışişleri bakanları toplantısına katılan Juppe, basına yaptığı açıklamada, "NATO birkaç gün içinde (Libya'daki operasyona) destek vermeye istekli" dedi. Libya'ya uluslararası müdahalenin Fransa ve İngiltere'nin yakın işbirliğiyle ABD tarafından komuta edildiğini belirten Juppe, hava ve deniz saldırılarının başarısının ortada olduğunu kaydetti. "Birşey yapmasaydık Bingazi kan banyosuna dönerdi" diyen Juppe, Kaddafi güçlerine saldırarak sivilleri koruduklarını iddia etti. Fransız Bakan Juppe, "Arap Birliği operasyonun NATO'nun sorumluluğu altında yürütülmesine karşı çıkıyor" ifadesini de kullandı. Uluslararası baskı altındaki Libya lideri Muammer Kaddafi'nin görevinden ayrılacağı umudunu dile getiren Juppe, Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in istifasını beklediğini söyledi. Juppe, "Yemen'de durum kötüleşiyor. Bugün itibariyle Devlet Başkanı Salih'in ayrılışının kaçınılmaz olduğunu tahmin ediyoruz" dedi. -MİSRATA'DA, ÖLENLERİN SAYISI 11'E YÜKSELDİ Libya'daki muhalifler, Trablus'un doğusundaki Misrata'da Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin açtığı ateşte ölenlerin sayısının 11'e yükseldiğini bildirdi. Kentteki muhalifler, Kaddafi güçlerinin tehditle kentin dışında 500 kadar kişiyi toplayarak, Misrata merkezinde Kaddafi lehine gösteri yapmaya zorladıklarını belirttiler. Aynı anda kentte binlerce kişinin katıldığı bir karşı gösterinin düzenlediğini ifade eden muhalifler, keskin nişancıların çatılardan ve tanklardan Kaddafi aleyhine gösteri yapanlara ateş açtığını, çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğunu kaydettiler. Kaddafi güçlerinin kente girmeyi başaramadığını söyleyen muhalifler, şimdiye kadar 11 kişinin öldüğünü söylediler. Bu arada, Belçika'ya ait 4 F-16 savaş uçağı, Libya'ya uluslararası koalisyonun müdahalesinde bugün ilk kez yer aldı. -KADDAFİ GÜÇLERİ BİR YERLEŞİM BİRİMİNİ BOMBALADI Libya lideri Muammer Kaddafi güçlerinin, ülkenin batısındaki Zintan'ı bombaladıkları bildirildi. El Cezire televizyonu bombardımanın birkaç saat sürdüğünü duyurdu. Bombardımanla ilgili henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.