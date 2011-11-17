-Juppe, Körfez ülkelerini de ziyaret edecek PARİS (A.A) - 17.11.2011 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, bugün başlayacak Türkiye ziyaretinin ardından Körfez ülkelerini kapsayan bir tura çıkacak. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bernard Valero, Juppe'nin Türkiye ziyaretinin ardından önce Birleşik Arap Emirlikleri, ardından Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'e gideceğini açıkladı. Valero, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılacak ziyaret sırasında bu ülkeyle yapılan stratejik ortaklığın geliştirilmesi ve bu çerçevede Rafale savaş uçaklarının satışıyla ilgili ihalenin de gündeme geleceğini bildirdi. 2009 yılında Abu Dabi'de bir Fransız askeri üssünün açıldığını hatırlatan sözcü, Fransa'nın Körfez ülkelerinin güvenliğine büyük önem verdiğini vurguladı. Fransız basını, Paris'in, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 60 adet Rafale savaş uçağı satılması için uzun zamandır çaba gösterdiği, ancak son günlerdeki açıklamalarıyla Arap ülkesinin daha önce söz vermesine rağmen bu niyetinden vazgeçme eğiliminde olduğunu yazdı.