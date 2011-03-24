-JUPPE: KADDAFİ'Yİ YOK ETMEK AYLAR SÜRMEZ PARİS (A.A) - 24.03.2011 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, koalisyon güçlerinin Muammer Kaddafi birliklerini yok etmesinin aylar değil, günler veya haftalar süreceğini söyledi. Juppe, basına yaptığı açıklamada, ''Libya'ya yönelik operasyonun, Suriye ve Suudi Arabistan da aralarında olmak üzere başka yerlerde diktatörlükle yönetilen ülkeler için uyarı anlamına gelmesini umut ettiğini'' ifade etti. Arap ülkelerinde, değişim rüzgarlarının geri döndürülemeyeceğini belirten Juppe, Arap halklarının bölgedeki beklentilerinin karşılanması gerektiğini ifade etti. -TUNUS KADDAFİ VE 5 AİLE ÜYESİNİN MAL VARLIĞINI DONDURDU- Tunus hükümetinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "Tunus, BM kararının ardından Kaddafi ve 5 aile üyesinin mal varlığını dondurdu" diye konuştu. Yetkili, Kaddafi ve aile üyelerinin Tunus'taki mal varlıklarının ederi hakkında bilgi vermedi. -BBP'LİLER FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİNE SİYAH ÇELENK BIRAKTI- Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan BBP üyesi bir grup, Libya'ya yapılan operasyonu protesto etti. Grup adına basın açıklaması yapan BBP Ankara İl Başkanı Hasan Hüseyin Bozok, Amerika ile Avrupa ülkelerinin amaçlarına ulaşmak için her türlü fırsatı değerlendirdiğini ve çıkar hesaplarına da ''insani müdahale'' dediklerini ileri sürdü. Açıklamadan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Fransa'nın bayrağını yakan BBP'liler, Fransa Büyükelçiliğinin önüne siyah çelenk bıraktı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı protesto olaysız sona erdi.