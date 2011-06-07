-JUPPE: ESAD MEŞRUİYETİNİ KAYBETTİ WASHINGTON (A.A) - 07.06.2011 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın "ülkeyi yönetmek için meşruiyetini kaybettiğini" söyledi. Washington'daki Brookings Enstitüsünde konuşan Juppe, ülkesinin, Suriye'nin kınandığı karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın muhalefetine rağmen kabul edilmesi için hazırladığı stratejiyi anlattı. Rusya'nın karar tasarısını muhtemelen veto edeceğini kabul eden Juppe, yine de 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nde tasarıya verilecek güçlü desteğin Rusya'yı ikna edebileceğine inandıklarını belirtti. Güvenlik Konseyine sunulan karar tasarısında Suriye, barışçı göstericilerin öldürülmesi ve protestoculara işkence nedeniyle kınanıyor.