T24 LogoT24 Logo
Dünya

JUPPE: ESAD MEŞRUİYETİNİ KAYBETTİ WASHINGTON (A.A)

07 Haziran 2011 11:54

-JUPPE: ESAD MEŞRUİYETİNİ KAYBETTİ WASHINGTON (A.A) - 07.06.2011 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın "ülkeyi yönetmek için meşruiyetini kaybettiğini" söyledi. Washington'daki Brookings Enstitüsünde konuşan Juppe, ülkesinin, Suriye'nin kınandığı karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın muhalefetine rağmen kabul edilmesi için hazırladığı stratejiyi anlattı. Rusya'nın karar tasarısını muhtemelen veto edeceğini kabul eden Juppe, yine de 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nde tasarıya verilecek güçlü desteğin Rusya'yı ikna edebileceğine inandıklarını belirtti.   Güvenlik Konseyine sunulan karar tasarısında Suriye, barışçı göstericilerin öldürülmesi ve protestoculara işkence nedeniyle kınanıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24