-Juppe: "İran'da rejimi felç edecek yaptırımları destekliyoruz" PARİS (A.A) - 30.11.2011 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, İran'a "rejimi felç etmeye yetecek kadar" güçlü uluslararası yaptırımları desteklediklerini belirtti. Juppe, Fransa'nın İran'a olası bir askeri müdahalenin, "telafisi imkansız zarara ve feci sonuçlara neden olacağı" görüşünde olduğunu tekrarladı. Juppe, İran Merkez Bankası ve petrol ihracatını hedef alan yaptırımların uygulamaya konulması gerektiğini ancak uluslararası boyuttaki gelişmelerin daha yavaş olduğunu kaydetti. Fransa Dışişleri Bakanı, "Fransa, Merkez Bankası hesaplarının dondurulması ve hidrokarbon ihracatına ambargo uygulanması gibi rejimi felç edecek boyuttaki yaptırımları destekliyor" diye konuştu. Juppe, uluslararası boyutta ortak bir tavır oluşturmayı istediklerini belirterek, "İran'ın bizi kandırmasına izin veremeyiz" dedi.