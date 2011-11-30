T24 LogoT24 Logo
Dünya

Juppe: "İran'da rejimi felç edecek yaptırımları destekliyoruz" PARİS (A.A)

30 Kasım 2011 14:00

-Juppe: "İran'da rejimi felç edecek yaptırımları destekliyoruz" PARİS (A.A) - 30.11.2011 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, İran'a "rejimi felç etmeye yetecek kadar" güçlü uluslararası yaptırımları desteklediklerini belirtti. Juppe, Fransa'nın İran'a olası bir askeri müdahalenin, "telafisi imkansız zarara ve feci sonuçlara neden olacağı" görüşünde olduğunu tekrarladı.  Juppe, İran Merkez Bankası ve petrol ihracatını hedef alan yaptırımların uygulamaya konulması gerektiğini ancak uluslararası boyuttaki gelişmelerin daha yavaş olduğunu kaydetti. Fransa Dışişleri Bakanı, "Fransa, Merkez Bankası hesaplarının dondurulması ve hidrokarbon ihracatına ambargo uygulanması gibi rejimi felç edecek boyuttaki yaptırımları destekliyor" diye konuştu.  Juppe, uluslararası boyutta ortak bir tavır oluşturmayı istediklerini belirterek, "İran'ın bizi kandırmasına izin veremeyiz" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24