-Juncker'den Yunanistan'a uyarı SOFYA (A.A) - 08.09.2011 - Avro Grubu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Birliği'nden (AB) verilen yardımın bir sonraki dilimini alamayabileceğini bildirdi. Juncker Bulgaristan Başbakanı Boiko Borissov ile Varna'da gerçekleşen görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın reform konusundaki taahhütlerini sıkı bir şekilde uygulamasının önemine dikkat çekerek, aksi halde ülkenin IMF ve AB'den aldığı finansal yardımın bir sonraki dilimini alamayabileceği uyarısında bulundu. Yunanistan'ın geçen yıl IMF ve AB ile yaptığı 110 milyar avro değerindeki yardım anlaşmasının altıncı diliminin bu ay serbest bırakılması bekleniyordu. IMF,AB ve Avrupa Merkez Bankası yetkilileri, geçen hafta Cuma günü Yunanistan'la yaptıkları görüşmelere ara vererek, Atina hükümetine gerekli yapısal reformları hızlandırması için 10 gün süre vermişti.