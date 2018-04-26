Juncker'den Türkiye'ye uluslararası hukuka uyma çağrısı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'nin Akdeniz ile Ege’deki politikalarını eleştirerek Türkiye'ye uluslararası hukuka uyma çağrısında bulundu.

Yunan parlamentosunda Perşembe günü yaptığı konuşmada Juncker, "Türkiye, Akdeniz'in doğusunda ve Ege’de yasa dışı faaliyetlerde bulunuyor” dedi. Türkiye’nin uluslararası hukuka saygı duyması gerektiğini ifade eden Juncker, Türkiye’nin aralarında Kıbrıs'ın da olduğu bütün Avrupa Birliği ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmasında Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerine de değinen Juncker, askerlerin serbest bırakılmalarını istedi. Juncker, "Kimse bana Türkiye topraklarındaki iki askerin Türkiye’nin güvenliği için tehdit oluşturduğunu söyleyemez” dedi.

Juncker’i ağırlayan Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ise Yunanistan’ın "Türkiye'nin Ege'deki tehlikeli provokasyonlarına karşı sakin ve kararlı” kaldığını söyledi. Tsipras, Yunanistan’ın bu davranışıyla AB’nin barış ve güvenlik gücü olmasını geliştirmek için merkezi bir rolü üstlenebileceğini gösterdiğini belirtti.

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilen ilişkiler

Her ikisi de NATO üyesi olan Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana zorlu bir süreçten geçiyor. Ankara-Atina ilişkileri darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan Türk subayların iade edilmemesi nedeniyle gerilmiş, geçen ay Edirne’de Türkiye tarafına geçtikleri ve casusluk yaptıkları gerekçesiyle iki Yunan askerinin tutuklanmasıyla tansiyon daha da yükselmişti.

Türkiye, bu ay içerisinde Didim açıklarındaki bir kayalığa Yunan bayrağı dikildiğini ve sahil güvenlik ekiplerinin müdahale ederek bayrağı indirdiğini açıklamıştı.

Atina'nın Güney Kıbrıs'ın ada çevresinde yürüttüğü doğalgaz arama ve sondaj faaliyetlerine destek vermesi de iki ülke arasındaki bir başka gerginlik noktasını oluşturmuştu. Şubat ayında Türk savaş gemileri, İtalyan devletinin kontrolündeki enerji şirketi ENI'ye ait bir sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarındaki faaliyetlerine engel olmuş, bu hareket sonrasında sadece Türkiye ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkiler değil aynı zamanda Güney Kıbrıs'a destek veren Yunanistan ve AB ile ilişkiler de gerilmişti.

dpa,Reuters/DÇÜ,BÖ

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