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Dünya
Deutsche Welle

Juncker'den Erdoğan'a 'küstahlık' suçlaması

AB Komisyonu Başkanı Juncker Alman makamlarının uygulamalarını Nazi dönemine benzeten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'küstahlık' ettiğini söyledi

08 Mart 2017 13:49

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean – Claude Juncker Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Nazi uygulaması' benzetmesini sert dille kınadı. Juncker Lüksemburg televizyonuna verdiği demeçte, "Günümüz Almanya'sının Nazi dönemi ile kıyaslanmasını kabullenemem. Bu küstahlıktır” dedi.

AB Komisyonu Başkanı Juncker sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'den gelen haberler karşısında hayrete düşüyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türkiye Dışişleri Bakanı'nın günümüz Almanya'sının Nazi Almanya'sından daha kötü olduğu şeklindeki sözlerini kabullenebilmem mümkün değildir. Ebeveynim ve onların ebeveynleri Nazi diktasının ne olduğunu iyi bilirler.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alman makamlarını Nazi uygulaması yapmakla suçlaması Federal hükümet tarafından sert bir şekilde kınanmış, Başbakan Angela Merkel de, "Bu gibi anlamsız ifadeler aslında hiç yorumlanamaz ve yersizdir” demişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, aufp/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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