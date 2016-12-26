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Dünya
Deutsche Welle

Juncker: Yalan haberleri önleyin

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Facebook ve Google şirketlerine internetteki yalan haberlere karşı harekete geçme çağrısı yaptı.

26 Aralık 2016 18:26

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Facebook ve Google'a, internette yalan haberlerin yayılmasına karşı harekete geçme çağrısı yaparak şirketlerin bu konudaki çalışmalarının 'güvenilirlik' açısından kendi çıkarlarına hizmet edeceğine dikkat çekti.

Juncker, "Avrupalıların kimlerin kendilerine palavralar anlattığı, kimlerinse gerçeği aktardığına dair” gittikçe daha duyarlı hale geldiği görüşünde olduğunu kaydetti. AB Komisyonu Başkanı, bu nedenle Facebook ve Google şirketlerinin harekete geçmesinin "kendi güvenilirlikleri” adına önemli olduğunu belirtti.

Juncker, sosyal medya şirketlerinin seçim sonuçları ve benzer konularda manipülasyonları önleyebilecek standartlar belirlemeye dair sorumlulukları olduğunu belirtti ve bu standartların şirketler tarafından nasıl hayata geçirildiğinin de denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Almanya da yalan habere savaş açtı

Almanya İçişleri Bakanlığı da geçen hafta yalan haber ve bilgi kirliliğiyle mücadele için Başbakanlık bünyesinde bir merkez kurulmasını önermişti. Spiegel dergisinde yer alan haberde Başbakanlık bünyesinde oluşturulacak bir merkezle, dezenformasyona karşı mücadeleye ağırlık verilmesi üzerinde çalıştığı kaydedilmişti.

Haberde ayrıca 'Türk kökenliler' ve 'Rusya Almanları'nın dezenformasyona en açık halk grupları olduğu belirtilmiş, bu gruplara yönelik siyasi eğitim çalışmalarının yoğunlaştırılması gerektiği yer almıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/DPA/GA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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