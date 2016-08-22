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Dünya
Deutsche Welle

Juncker: Vize için tüm şartlar yerine getirilmeli

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye'nin vize serbestisi için tüm şartları yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

22 Ağustos 2016 14:09


AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Ekim ayından itibaren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize muafiyeti tanınması için Türkiye’nin tüm şartları eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Alpbach Forumu’nda konuşan Juncker bu şartların arasında terörle mücadele yasalarının değiştirilmesinin de bulunduğunu belirten Juncker, Türk hükümetinin bu yasaları, suçsuz bilim insanlarını ve gazetecileri hapse atmak için kullanamayacağını söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'ye Ekim ayının başına ya da ortasına kadar vize serbestisi tanınmaması durumunda ülkesinin AB ile imzaladığı mülteci mutabakatını sona erdireceğini duyurmuştu.

Avrupa'ya yasadışı mülteci akınının önlenmesi ve mültecilerin Türkiye'ye geri kabulünü içeren mutabakat uyarınca AB, Türkiye vatandaşlarına vize serbestisinin yanı sıra milyarlarca euroluk parasal yardım taahhüdünde bulunmuştu. Türkiye'nin vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanması için AB'nin şart koştuğu toplam 72 kriteri yerine getirmesi gerekiyor. Kriterler arasında en tartışmalı konumda olan ise yürürlükte bulunan terörle mücadele yasaları.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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