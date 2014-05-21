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Dünya
Deutsche Welle

Juncker ve Schulz Türkiye'nin AB üyeliğine karşı

Avrupa Parlamentosu seçimleri yaklaşırken muhafazakârların adayı Jean-Claude Juncker ve Sosyalistlerin adayı Martin Schulz, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı olduklarını açıkladı.

21 Mayıs 2014 12:49


Avrupa Parlamentosu'ndaki Sosyalistler'in adayı Martin Schulz ile Hrıstiyan Demokratlar'ın adayı Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde Alman Birinci Televizyon Kanalı’nın (ARD) seçim programında kozlarını paylaştı. Muhafazakâr aday Jean-Claude Juncker, Türkiye'nin AB üyeliğine net bir biçimde karşı olduğunu söyledi. 'Kim twitteri yasaklıyorsa, geleceği anlamıyor demektir' diyen Juncker, Türkiye'nin daha demokratik bir ülke olması gerektiğini ifade etti. Juncker 2019 yılına kadar Avrupa Birliği'ne yeni bir üyenin alınmasının zaten mümkün olmadığını savunarak, AB'nin öncelikle 28 üyesi ile birlikte borç krizinin ardından kendisini sağlamlaştırması gerektiğini dile getirdi.

Sosyalistler'in adayı Martin Schulz ise bugüne Türkiye'nin AB üyeliğine destek verdiğini, ancak Recep Tayyip Erdoğan Başbakanlığı'ndaki hükümetin 'çok trajik bir biçimde Avrupa'nın temel değerlerinden uzaklaştığını' savundu.

İki politikacı Türkiye'nin AB üyeliğinin yanı sıra düelloda Avrupa Birliği'nin ABD ile imzalamayı planladığı serbest ticaret anlaşmasına da değindi. Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in Almanya Başbakanı Angela Merkel dahil birçok lideri dinlediğinin ortaya çıktığı skandala değinen Juncker, ABD'nin Avrupa standartlarını kabul etmesi gerektiğini savundu. Schulz ise serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin şeffaf bir biçimde yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Muhafazâkar Juncker ve Sosyal Demokrat Schulz'un görüş birliği içinde olduğu konu ise Akdeniz'deki mülteci dramıydı. Her iki lider de Akdeniz'in Afrika'dan Avrupa'ya gelmeye çalışan sığınmacılara mezar olmaması gerektiğinin altını çizdi. İki politikacı, Avrupa ülkelerinin kalkınma yardımlarını artırması gerektiğini vurguladı.

22-25 tarihlerinde yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde toplam 400 milyon vatandaş sandık başına gidecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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