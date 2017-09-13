Juncker: Türkiye kısa zamanda AB üyesi olamaz

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda AB'nin durumu ve geleceği hakkında bir konuşma yaptı. Konuşmasında Türkiye'nin AB üyeliğine değinen Juncker, AB'ye önümüzdeki yıllarda yeni üyelerin katılacağını, ancak üyelik koşulunun hukuk devleti olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kısa süre içinde AB üyesi olmasını beklemediğini belirten Juncker, ancak Türkiye'nin son dönemlerde büyük adımlarla AB'den uzaklaştığını vurguladı. Juncker, "Gazetecilerin yeri haber merkezleridir, cezaevleri değil. Gazetecilerimizi serbest bırakın" dedi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da mesajlar veren Juncker, Erdoğan'ın Avrupalı liderlere "faşist" ve "Nazi" diyerek hakaret etmekten vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Juncker, "Kim bilinçli olarak hakaret ediyorsa, AB'ye giden yolu imkansız hale getirmek ve bunu da büyük olasılıkla daha sonra karşı tarafa üyelik müzakerelerinin başarısız olması halinde suçu yüklemek için yapıyordur. Ancak biz Türk halkına elimizi uzatmaya devam edeceğiz" dedi.

Euro bütün ülkelerde yürürlüğe girmeli

Juncker konuşmasında AB üyesi ülkelerden aralarındaki işbirliğini derinleştirmelerini isteyerek üye bütün ülkelerin euro para birimine geçmesi gerektiğini savundu. AB üyesi 28 ülkeden 19'u euro para birimini kullanıyor.

Juncker ayrıca AB üyesi bütün ülkeleri Schengen Bölgesi'ne dahil olmaya davet etti. AB'nin daha da büyümesi gerektiğini söyleyen Juncker, 2025 yılında Birliğin üye sayısının 30'a çıkabileceğini belirtti.

Konuşmasında sığınmacılar konusuna da değinen Juncker, göç için yasal yolların oluşturulması gerektiğini, bu sayede Libya'da mülteci kamplarındaki skandal durumun da sonlandırılabileceğini belirtti. AB'ye geçen yıl 720 bin iltica başvurusunun yapıldığını söyleyen Juncker, İtalya'yı bu konuda sergilediği çabalar nedeniyle övdü ve "Akdeniz'de Avrupa'nın onurunu İtalya kurtarıyor" dedi. Juncker'in bu sözleri parlamentoda alkışlandı.

AFP/KNA/HT/HS

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