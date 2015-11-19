Juncker Putin'e mektup yazdı



AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta başında Antalya'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. AB Komisyonu, bu görüşmeden kısa bir süre sonra Juncker'in Putin'e bir mektup yazdığını doğruladı.

Reuters ajansında yer alan habere göre, Juncker mektupta Rusya ile ticari ilişkilerin geliştirilmesini istedi. Bunun AB üyesi ülkelerin elinde olduğunu belirten Juncker, aynı zamanda ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin Ukrayna için öngörülen Minsk Barış Anlaşması'nın uygulamaya konulmasına da bağlı olduğunu söyledi. Juncker, mektupta Rusya ile AB arasında iyi ilişkiler kurulmasının ne denli önemli olduğunu vurguladığına dikkat çekildi. Juncker, söz konusu ilişkilerin son aylarda 'na yazık ki' geliştirilemediğini ifade etti.

Juncker'in, AB Komisyonu uzmanlarını AB ile Avrasya Ekonomi Birliği'nin ne şekilde yakınlaşabileceğini araştırmak üzere görevlendirdiği de belirtiliyor. Avrasya Ekonomi Birliği Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Belarus'tan oluşuyor. Birlik resmen 1 Ocak 2015'te kurulmuştu.