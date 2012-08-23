Juncker: Bu, Yunanistan'ın son şansı

Euro Grubu Başkanı Jean Claude Juncker, Atina'da Başbakan Antonis Samaras ile görüştü.

Yunanistan'ın bütçe açığını kapatmak için "olağanüstü" bir çaba gösterdiğini belirten Juncker, mali krizden kurtulmanın Yunanistan'a bağlı olduğunu belirterek Yunan halkının ülkelerinin "son şansının" farkında olması gerektiğini söyledi.

Ancak Junkcer önceliğin daha fazla kamu finansmanı konsolidasyonu olduğunu vurguladı, Atina'nın yapısal ve ekonomik reformları hayata geçirmesi gerektiğini söyledi.

Juncker'in sözünü ettiği reformlar, işgücü piyasasında değişikliğe gidilmesi ve özelleştirme programına yeniden başlanmasını da içeriyor.

Yunanistan Başbakanı Samaras da 11,5 milyar Euro'luk kesinti programının birkaç hafta içinde tamamlanacağı sözünü verdi. AB ve IMF 31,5 milyar Euro'luk kredi dilimini serbest bırakmak için bu programı şart koşuyor.

Samaras kamu harcamalarında yapılacak kesintilerin daha uzun bir zamana yayılmasını istiyor ve 2 yıla kadar ek süre talep ediyor.



Ek süre



Ancak aynı zamanda Lüksemburg Başbakanı olan Juncker bu konudaki kararın Troyka'nın (Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu) gelecek ay yayımlanacak rapora göre verileceğini kaydetti.

Bu raporda Yunanistan'ın bütçe hedefleri konusunda kaydettiği ilerleme değerlendirilecek.

Euro bölgesi liderleri şimdiye kadar kredi koşullarını yumuşatmaya yanaşmadı. Euro bölgesinin en zengin ülkesi Almanya'da hükümet Yunanistan'a daha fazla taviz vermemesi için baskı altında.

Samaras ise Yunanistan'ın ekonomik, siyasi ve sosyal açıdan yeni bir sayfa açmakta olduğunu, Euro'dan çıkarılmalarını bekleyenleri yanıltacaklarını vurguladı.

Samaras Cuma günü Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumartesi günü de Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile görüşecek. (BBC Türkçe)