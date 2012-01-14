-Juncker: Bölge, EFSF'nin ''AAA'' olan notunu korumakta kararlı BRÜKSEL (A.A) - 14.01.2012 - Avro Grubu Başkanı ve Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker, Avro Bölgesi'ne üye ülkelerin Avrupa Finansal İstikrar Fonunun (EFSF) ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu korumakta kararlı olduğunu bildirdi. Juncker, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un (S&P) aralarında Fransa, Avusturya ve İtalya'nın da bulunduğu Avro Bölgesine üye 9 ülkenin uzun vadeli kredi notlarını düşürmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Bölge ülkelerinin ne pahasına olursa olsun krizin üstesinden gelmeyi, kamu maliyelerini iyileştirmeyi, büyümeye dönmeyi ve istihdam yaratmayı hedeflediğini vurgulanan Juncker, EFSF'ye katkıda bulunan ülkelerin, fonun ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu korumak için kararlı olduğunu belirtti. Juncker, EFSF'nin yerini alması öngörülen Avrupa'nın daimi kurtarma fonu Avrupa İstikrar Mekanizmasının (ESM) kendi sermayesi olacağını ve üye ülkelerin kredi notlarından daha az etkileneceğini de vurguladı. EFSF'nin kredi notu kendisine teminat sağlayan ülkelerin kredi notuna bağlı, zira bu ülkelerin notu düşerse, fiilen EFSF'nin kredi notu da tehlikeye düşüyor. Çünkü, fonun, piyasalara düşük faiz oranlarıyla borç verebilmek ve zor durumdaki ülkelere kredi sağlayabilmek için ''AAA'' olan kredi notuna ihtiyacı bulunuyor.