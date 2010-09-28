-JULIO IGLESIAS'IN GİRNE KONSERİNİ ENGELLEME GİRİŞİMİ LEFKOŞA (A.A) - 28.09.2010 - Bazı Yunan milletvekilleri, ünlü sanatçı Julio Iglesias'ın Girne'deki Merit Crystal Cove Otel'de 16 Ekimde vereceği konseri engellemeye çalışıyor. Rum Simerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan'daki LAOS partisinden bazı milletvekilleri, Iglesias'ın konserinin engellenmesi için, AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Jerzy Buzek'ten ''müdahale etmeleri'' talebinde bulundu. LAOS milletvekilleri, yaptıkları açıklamada, KKTC'nin, ''Jennifer Lopez ve Julio Iglesias gibi tanınmış sanatçıları cezbetmeye çalıştığını'' belirtti. Bu kişilerin adaya girişleri sırasında, ''yasa dışı'' olduğunu iddia ettikleri Ercan Havaalanı'nı kullanacaklarını, bunun da ''sahte devlet'' olarak niteledikleri KKTC'nin ''bir tür yasallaştırılması anlamı taşıdığı'' ifadesini kullanan LAOS milletvekilleri, ''yasa dışı giriş kapılarını kullanan ve insan haklarını hiçe sayanlara yaptırım uygulanmasını'' talep etti. Haberde ayrıca, otelin eski ''Rum toprağı'' üzerine inşa edilmiş olduğu da savunuldu.