Julian Assange Türkiye'ye geliyor

T24 - ABD büyükelçiliklerindeki iç yazışmaları yayımlayan Wikileaks'in kurucusu Julian Paul Assange, "Yeni Medya Düzeni" konferası için Türkiye'ye geliyor. Assange, 5 Ekim'de gerçekleşecek konferansa ana konuşmacı olarak katılıyor. Assange'ı dinlemenin bedeli 100-850 TL arasında değişiyor.
Yeni Medya Düzeni konferansında; sızıntı gazeteciliği, bilginin demoktratikleşmesi, e-ticaret ve kişiye özel alışveriş siteleri, yeni medya düzeninde liderlik, mobil dünya: Oyunlar ve aplikasyonlar, melek yatırımcılar konuları konuşulacak.
Konferansın bir diğer konuğu Wikipedia'nın kurucularından Jimmy Walles. Walles, Wikipedia’nın kuruluş amacı ve bilginin demokratikleşmesi ana başlıklarında bir konuşma yapacak.
İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 5 Ekim'de gerçekleşecek konfrans hakkında ayrıntılı bilgi için: www.yenimedyaduzeni.com