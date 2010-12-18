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Dünya

‘Julian Assange, Mossad’la anlaştı’

İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesi, Wikileaks internet sitesiyle İsrail’in ortak çalıştığını iddia etti...

18 Aralık 2010 02:00

T24 - İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesi, Wikileaks internet sitesiyle İsrail’in ortak çalıştığına ve İsrail’in çıkarlarına hizmet edecek şekilde bilgilerin manipüle edildiğine dair komplo teorilerinin üretildiğini yazdı.

Arapça yayınlanan “El Hakika” adlı bir internet dergisinde “Wikileaks’in kurucusu Julian Assange ve İsrail gizli servisi Mossad Cenevre’de gizli bir toplantı yaptı.Assange, İsrail’in güvenliğini veya diplomatik ilişkilerini zedeleyecek herhangi bir belge yayınlamamaya söz verdi” denildi. 

‘Julian Assange, Mossad’la anlaştı’

Savaş karşıtı Amerikan haber sitesi “Veterans Today”in editörlerinden Gordon Duff da, “Assange ile İsrailli yetkililerin gizli bir anlaşma yaptıkları anlaşılıyor. İsrail’le ilgili kirli belgelerin ortadan kaldırıldığını tahmin ediyoruz” dedi.





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