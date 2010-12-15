Julian Assange kefaletle serbest bırakıldı

T24

İngiliz yargıçtan Tweet'e izin



Moore, serbest bırakılması için 20 bin dolar kefalet önerdi

Her üç Amerikalıdan ikisi, Julian Assange hakkında adli kavuşturma açılmasını destekliyor

Duruşma başlamadan saatler önce mahkemeye getirilen Assange'ı, avukatları Mark Stephens ve Geoffrey Robertson savundu. Mahkemeye Wikileaks'in kurucusunun annesi Christine Assange da katıldı. Geçen haftaki duruşmada yargıç, Assange'ın kefaletle serbest bırakılması talebini reddetmiş ve gözaltı durumunun devamına karar vermişti.Ellerinde "Assange için özgürlük" yazılı pankartlar taşıyan ve yüzlerine Assange maskeleri takan protestocu grup mahkemenin önünde gösteriler yaptı.Assange kurucusu olduğu Wikileaks'ın yayımladığı gizli belgeler nedeniyle yargılanmıyor. İsveç Assange'ı iki kadına tecavüz etmekle suçluyor ve kendisine iadesini talep ediyor. Assange ise iddiaları reddediyor ve İsveç'e iadesini önlemek için mücadele edeceğini söylüyor.Bu arada, İngiliz basını, yargıcın duruşmayı izleyen gazetecilerin sosyal iletişim ağı Tweeter aracılığıyla duruşmada olanları duyurmalarına izin verdi.Hapishane aracındaki Julian Assange, İngiliz gazeteciler tarafından işte böyle görüntülendi.Amerikalı film yapımcısı ve yönetmeni Michael Moore'un, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın serbest bırakılması için 20 bin dolar kefalet önerdiği bildirildi.Moore'un, "Daily Kos" adlı, genellikle Amerikan hükümetine muhalif haber ve görüşlerin yer aldığı internet sitesindeki konuya ilişkin makalesine, İngiliz Guardian gazetesi yer verdi.Michael Moore, Assange'ın kefaletle serbest bırakılması için 20 bin dolar önerdiğini belirterek şunları ifade etti:"Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın avukatları, dün İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesinde yargıca Assange'ın serbest bırakılması için 20 bin dolar kefalet önerdiğime ilişkin belgeyi sundu. Ayrıca internet sayfamın, Wikileaks'in devam edebilmesi için kullanılabileceğini öneriyorum. Irak Savaşına, bir yalana dayanarak girdik. Binlerce kişi öldü. 2002 yılında da bu savaş suçunu işleyen kişilerin Wikileaks'le uğraşmak zorunda olduklarını hayal edin, savaşa gidilmeyebilirdi."Moore, savaşı savunanların arkasına gizlendikleri gizli belgelerin şimdi Wikileaks tarafından açıklandığını, bu nedenle Wikileaks'in kurucusuna "saldırıda" bulunulduğunu savundu.Michael Moore'un yanı sıra, İngiliz sosyetesinin önde gelen isimlerinden Jemima Khan, gazeteci John Pilger, İngiliz film yönetmeni Ken Loach gibi kişiler de Assange'ın serbest bırakılması için kefil olduklarını açıklamıştı.ABD'de yapılan bir kamuoyu araştırması, her üç Amerikalıdan ikisinin, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange hakkında adli kovuşturma açılmasını desteklediğini ve ifşa edilen diplomatik belgelerin "kamu çıkarına zarar verdiği" kanısında olduğunu gösterdi.ABC News/Washington Post'un bin kadar katılımcıyla 9-12 Aralıkta yaptığı kamuoyu araştırması, Amerikalıların yüzde 59'unun, Assange'ın tutuklanması ve bu belgeleri yayımladığı için suçlanması gerektiği görüşünde olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya göre yüzde 29'luk kesimse bu olayın adli bir cezayı gerektirmediği kanısında.Araştırmaya katılanların yüzde 68'inin ifşa edilen bu diplomatik belgelerin "kamu çıkarına zarar verdiği" düşüncesinde olduğu, yüzde 20'lik bir kesiminse karşı görüşü savunduğu belirtildi.