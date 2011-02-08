Julian Assange Galatasaraylı çıktı

T24 - ABD'nin gizli diplomatik belgelerini yayımlayarak dünya kamuoyunda büyük yankı uyandıran Wikileaks sitesinin kurucusu Julian Assange, Londra’nın ünlü Türk restorantlarından Efes 2’de yemek yiyip, maç izledi.

İsveç'e iade davasında dün yine hakim karşısına çıkan Assange’nin yargılanmasına bugün devam edileceği belirtiliyor.

Londra’nın saygın işadamlarından Kazım Akkuş yönetimindeki Efes 2 restorantını ziyaret eden Wikileaks sitesinin kurucusu Julian Assange, Türk yemeklerini çok beğendiğini ve Galatasaray futbol takımını yakından takip ettiğini söyledi.

Assange, avukatı Mark Stephens ve Yahudi sevgilisi Jemima Goldsmith’in de içerisinde bulunduğu ‘Bentley’ marka son model otomobille geldiği Efes 2’de oldukça neşeli dakikalar geçirdi.



Galatasaray-Eskişehir maçını izledi

Dünyanın konuştuğu adam Assange, Efes 2’nin zengin menüsünden sipariş ettiği yemeğini yerken bir yandan da dev ekranda gösterilen Galatasaray-Eskişehir maçını izledi.



İsveç'e iade edilecek mi?

İsveç tarafından "cinsel saldırı"yla suçlanan Assange’ın avukatları, Londra'nın güney doğusundaki Woolwich Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmada, İngiltere'de Assange'nin yaptıklarının herhangi bir suç teşkil etmediğini ve İsveç'in kararının siyasi olduğunu savundu.

Asange, İsveç adli makamlarının Avrupa genelinde tutuklama emri çıkartmasıyla Aralık ayında Londra'da gözaltına alınmıştı. Yaklaşık bir hafta Londra'daki Wandsworth Cezaevinde tutulan Assange, 14 Aralık'ta İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesine çıkartılmıştı.

Assange, 16 Aralık'ta mahkeme kararıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden 240 bin sterlin kefalet karşılığında şartlı tahliye olmuştu. O tarihten bu yana ev hapsinde tutulan ve elektronik kelepçe takılan Assange, Wikileaks ile ilgili çalışmalarına devam etti.



Gizli belgeleri Daily Telegraph yayınlıyor

Öte yandan, Wikileaks'in yayımladığı gizli ABD diplomatik yazışmaları ile ayrıntılarına, İngiltere'de Guardian gazetesi yerine Daily Telegraph gazetesi yer vermeye başladı.

Wikileaks'in şimdiye kadar yayımladığı belgelere ulaşma linki halen Guardian'ın internet sayfasında olsa da, yeni belge ve bilgilere Daily Telegraph üzerinden daha detaylı bir şekilde ulaşılabiliyor.