Julian Assange Ekvador Büyükelçiliği'nde kalmaya devam edecek

İngiltere'de mevkidaşı William Hague ile görüşmesinden sonra konuşan Ekvador Dışişleri Bakanı Ricardo Patino, gizlilik karşıtı internet sitesi Wikileaks'in kurucusu Julian Assenge'ın, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde beş yıl daha kalmaya hazır olduğunu açıkladı. Açıklamasına devam eden Patino, "Ekvador hükümeti ülkemize sığınan Assange'in hayatını, kişisel doğruluğunu, özellikle kendisinin ifade özgürlüğünü korumaya devam edecektir" dedi.

İngiltere, İsveç'te iki kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiaları yüzünden, Assange'i ülkeye geri iade etmekle hükümlü olduğunu belirtirken, Patino her iki tarafında pozisyonlarını savunan, farklı yasal açıklamaların olduğunu açıkladı. Patino, Assange'ın Ekvador'da kalmasına izin verilmesini temel alan dökümanların, İngiliz hükümetine sunulduğunu belirtti. Pazar günü Assange ile görüşen Dışişleri Bakanı, Wikileaks'in kurucusunun moralinin iyi olduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bakanların, "Julian Assange konusunda diplomatik bir çözüm için çalışacak bir grup kurma"da anlaştıklarını, ancak "anlamlı bir ilerleme"nin sağlanmadığını belirtti. Sözcü, her iki tarfında "İletişim kanallarını açık tutacağını" söylediğini de açıkladı.



Hakkında açılan davaları reddeden ve İsveç'e geri iadesinden kaçmak için bir yıl önce Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınan Julian Assange, geri iadesi gerçekleştiği takdirde, Amerika'ya iade edilip gizli hükümet belgelerini açığa çıkardığı için ölüm cezası ile yargılanmaktan endişe etmekte.