Julian Assange: Bana bir şey olursa bu linke tıklayın

T24 - ABD’nin 2.7 milyon gizli belgesini hafta sonunda yayınlayacağını açıklayan WikiLeaks sitesi, sessizliğe büründü. Türkiye saatiyle cumartesi gecesi geç saatlere kadar ses çıkmadı. Bu durum, “Sitenin sahibi Assange susturuldu mu” yorumlarına neden oldu. WikiLeaks’in bir gün önce de Twitter’dan ‘Hayat sigortası’ dediği bir linki paylaştığı, 2 GB’lık belgeler için gerekli şifrelerin Assange’ın ölmesi durumunda yayınlanacağı ortaya çıktı





Dünya nefesini tutmuş Afganistan ve Irak belgeleriyle dünya çapında büyük yankı yapan WikiLeaks’in 2.7 milyon yeni Amerikan belgesini yayınlamasını bekliyordu. Siteden yapılan açıklamada, daha önceden New York Times, Guardian, El Pais, Der Spiegel, Le Monde gibi dünyanın önde gelen gazetelerine belgelerin bu hafta sonu siteye yükleneceğini açıklamıştı. Ancak “tarihi yeniden yazacak” nitelemesinde bulunan belgeler, dün yayına konulmadı.

Twitter’ı da sustu



Birkaç gün öncesine kadar, birkaç dakika arayla Twitter hesabından mesaj gönderen WikiLeaks’ın hesabı cuma gecesi sustu. Ancak site susmadan önce “Hayat sigortası indirmek için uygun bir zaman” mesajıyla bir link paylaştı. Şifrelenmiş olan dosyanın yaklaşık 2 GB büyüklüğünde olduğu ve “Bay Sızıntı” lakaplı WikiLeaks’ın kurucusu Julian Assange’nin öldürülmesi veya başına bir şey gelmesi durumunda bu şifrelerin yayınlanacağı belirtildi.

Her an yayınlanabilir



Merkezi İsviçre’deki nükleer bir sığınak olan WikiLeaks’ın sessiz kalmasında Amerika’nın parmağı olduğu sanılıyor. Belgelerin sızdığını 4 ay önce öğrenen ve hemen tüm elçiliklerini alarma geçirerek sorun yaratacak belgeleri toplayarak Türkiye dahil ilgili ülke hükümetlerini uyaran Amerikan yönetimi, ‘muhbir site’nin elindeki belgeleri yayınlamaması uyarısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü P.J. Crowley, “Bu belgeler bir çok hayatı tehlikeye atacak” diye konuştu. Amerikan ordusundan Mike Mullen de “WikiLeaks bu aşırı derecede tehlikeli olan belgeleri yayınlamamalı” dedi. WikiLeaks’ten dün gece geç saatlere kadar ses çıkmadı ama ABD, belgelerin her ana yayınlanabileceği endişesiyle alarmda. Dışişleri Bakanlığı personelinin hafta sonuna denk gelen ve ulusal bayram olarak kutlanan Şükran Günü için izinleri iptal edildi. Personel belgelerin yayınlanması durumunda yapacağı etkiyi hafifletmek için 24 saat mesai yapıyor.

İngiltere basını uyardı



İngiliz hükümeti de harekete geçti, basına gönderdiği tavsiye niteliğinde bir bildiriyle gizli belgelerin yayınlanmamasını istedi. Başta belgelerin verildiği Guardian gazetesi olmak üzere ülke genelinde yayın yapan tüm gazete ve televizyonlara gönderilen bildiride, yayınlanacak belgelerin “savunma tavsiyesi” olarak bilinen yasa çerçevesinde, Askeri operasyon planlama ve kapasitesi ile ülke güvenliği ve istihbarat servisini ilgilendiren konularda yayın yapılmaması gerektiğini hatırlattı. Ancak belgeleri yayınlayan hakkında dava açılmayacağının da altı çizildi. İngiliz hükümetinin medyaya yaptığı bu müdahale tartışmalara neden oldu. İnternette yapılan tartışmalarda, “21’inci yüzyılda sadece gazete okunmuyor. Birinin hükümet görevlilerine bu belgelere başka kanallardan da erişebileceğimizi söylemesi gerek” yorumları yapıldı.





