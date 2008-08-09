Judoya Rumen ve Kore damgası

Tempo24-



Pekin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan ilk finalde, bayanlarda 48 kiloda Rumen Alina Dumitru ile Kübalı Yanet Bermoy karşılaştı. Kübalı rakibine üstünlük sağlayan Dumitri, altın madalyanın sahibi olurken, Bermoy da gümüş madalya elde etti.



Bu yıl 4. kez üstüste Avrupa şampiyonluğunu kazanan 26 yaşındaki Dumitru, ilk kez olimpiyatlarda altın madalya aldı. Bayanlar 48 kiloda bronz madalyalar, son 2 olimpiyatın şampiyonu ve 7 dünya şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki Japon sporcu Ryoko Tamura Tani ile Arjantinli Paula Pareto'nun oldu. Bu kilonun büyük favorisi olarak gösterilen Japon Tani'yi, eleme turlarında Rumen Dumitru yenmişti.



Erkekler 60 kilo



Günün 2. finali olan erkekler 60 kilo mücadelesinde ise Güney Koreli Choi Min-ho ile Avusturyalı Ludwig Paischer karşılaştı. Rakibine üstünlük sağlayan Güney Koreli Choi, altın madalya kazanırken, Paischer de gümüş madalyanın sahibi oldu.



Choi, Atina-2004'te 3. olmuş, 2003'te de dünya şmpiyonluğunu kazanmıştı. Bu dalda bronz madalyaları Özbek Rishod Sobirov ve Hollandalı Ruben Houkes elde etti.





