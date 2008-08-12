Judoda altın yine Tanimato'nun

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Pekin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan oyunların judo müsabakalarının 4. gününde, Atina-2004'de de altın madalya kazanan Ayumi Tanimoto, 63 kilo finalinde, Avrupa Şampiyonu Fransız rakibi Lucie Decosse'yi yenerek, olimpiyat tarihinde judoda üst üste 2 altın madalya kazanan 2. bayan sporcu oldu.



Böylece Japonya, Pekin-2008'de judodaki altın madalya sayısını 2'ye, toplam madalya sayısını da 4'e çıkardı. Bu kategoride bronz madalyayı 5. olimpiyatında 5. madalyasını almak isteyen, ancak başarılı olamayan Kübalı Driulis Gonzalez'i yenen Hollandalı Elisabeth Willeboordse ile Avusturyalı Claudia Heill'a üstünlük sağlayan Kuzey Koreli Won Ok Im paylaştılar.





29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, judoda erkekler 81 kiloda altın madalyanın sahibi, Alman Ole Bischof oldu. Pekin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen judo müsabakalarının 4. gününde, Avrupa Şampiyonu Ole Bischof, 81 kilo finalinde, gençler Dünya ve Asya Şampiyonu Güney Koreli rakibi Kim Jae-bum'u yenerek, altın madalyaya uzandı.



Kim Jae-bum'un gümüş madalya kazandığı müsabakada, Brezilyalı Tiago Camilo ile Ukraynalı Roman Gontiuk bronz madalya elde ettiler.