-Judoda 2 gümüş madalya BAKÜ (A.A) - 09.10.2011 - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Büyük Erkekler Judo Dünya Kupası'nda 2. günün sonunda Türk sporcular, 2 gümüş madalya kazandı. Şampiyonada bugün 81 kiloda Ahmet Sarı, artı 100 kiloda Burak Serbest ve 100 kiloda Feyyaz Yazıcı mindere çıktı. Sabah seansında mindere çıkan 81 kiloda Ahmet Sarı, çeyrek final maçında İtalya Antonio Ciano'ya yenilerek, turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. Artı 100 kiloda mindere çıkan Burak Serbest de İranlı rakibi Muhammetresul Rodakiye'ye yenilerek şampiyonayı 7. olarak tamamladı. Dünya Kupasının öğleden sonra yapılan seansında, üçüncülük maçına çıkan 100 kiloda Feyyaz Yazıcı, Rus rakibi Askhab Kostaev'iye son saniyede verdiği puanla müsabakayı kaybetti. Feyyaz Yazıcı bu sonuçla şampiyonayı 4'ncü olarak tamamladı. İlk gün müsabakalarında 66 kiloda Mehmet Durmaz ve 73 kiloda Hasan Vanlıoğlu finale çıkmıştı. Mehmet Durmaz, finalde Azeri Taryan Kerimov'a, Hasan Vanlıoğlu da Moldovalı Victor Scvortov'a yenilmiş, şampiyonayı ikincilikle bitirerek gümüş madalya kazanmıştı.