-Judoda 1 bronz madalya ANKARA (A.A) - 03.10.2011 - İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan Büyük Bayanlar Judo Dünya Kupası'nda Türkiye, bir bronz madalya kazandı. 36 ülkeden, 145 sporcunun katıldığı müsabakalarda, Türk Milli Takımı'ndan artı 78 kiloda Belkıs Zehra Kaya bronz madalyaya ulaştı. Kupada ilk turu maç yapmadan geçen Belkıs Zehra Kaya, daha sonra Fransız ve Faslı rakiplerini saf dışı bırakarak yarı finale yükseldi. Yarı final müsabakasında, altın madalya kazanan Ketty Mathe'ye yenilen Belkıs, üçüncülük maçına çıkmaya hak kazandı. Bronz madalya müsabakasında İngiliz judocu Sarah Adlington'a üstünlük sağlayan Türk sporcu üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.