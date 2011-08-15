T24 LogoT24 Logo
Spor

Judocular Berlin'den 6 madalyayla döndü ANKARA (A.A)

15 Ağustos 2011 18:27

-Judocular Berlin'den 6 madalyayla döndü ANKARA (A.A) - 15.08.2011 - Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Judo Kupası müsabakalarında milli takım sporcuları 6 madalya kazandı. Milli takımdan 48 kiloda Ebru Şahin ve 57 kiloda Tuğba Zehir, altın madalya elde ederken, 44 kiloda Betül Aydın ile 48 kiloda Dilara Lokman Hekim gümüş madalya kazandı. Şampiyonada 57 kiloda Dilara İncedayı ve 60 kiloda Murat Doğan ise bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye, 25 ülkenin katıldığı Avrupa Kupası'nda Rusya ve Almanya'nın ardından 3. olmayı başardı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24