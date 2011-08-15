-Judocular Berlin'den 6 madalyayla döndü ANKARA (A.A) - 15.08.2011 - Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Judo Kupası müsabakalarında milli takım sporcuları 6 madalya kazandı. Milli takımdan 48 kiloda Ebru Şahin ve 57 kiloda Tuğba Zehir, altın madalya elde ederken, 44 kiloda Betül Aydın ile 48 kiloda Dilara Lokman Hekim gümüş madalya kazandı. Şampiyonada 57 kiloda Dilara İncedayı ve 60 kiloda Murat Doğan ise bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye, 25 ülkenin katıldığı Avrupa Kupası'nda Rusya ve Almanya'nın ardından 3. olmayı başardı.