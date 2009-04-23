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Spor

Judocular 17 günlük uyum kampında

23 Nisan 2009 12:36

Avrupa Judo Şampiyonası'na katılacak Bayan Milli Takımı, şampiyonanın düzenleneceği Gürcistan'da kamp yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'de 24-26 Nisan tarihlerinda yapılacak Avrupa Şampiyonası'na, Erkek Milli Takımı İzmir'de hazırlanırken, Bayan Milli Takımı ise Gürcistan'ın Gori kentinde, antrenörler Abdülhadi Kızılyaprak ve Yüksel Çalışkan nezaretinde 5 Nisan tarihinden beri günde çift idman yaparak hazırlanıyor.

Yaklaşık 50 ülkeden sporcuların katılacağı şampiyonada Türkiye'yi, bayanlar 48 kiloda Kübra Tekneci, 52 kiloda Aynur Samat, 57 kiloda Serap Billor, 63 kiloda Sülbiye Demiralay, artı 78 kiloda Gülşah Kocatürk, erkekler 60 kiloda Hasan Yılmaz, 73 kiloda Hasan Vanlıoğlu, 90 kiloda Yunus Emre Bayındır ve 100 kiloda ise Özgür Yılmaz temsil edecek.

Şampiyonada katılmıcı her ülkeden 1'er, evsahibi Gürcistan'dan 3 hakemin yanı sıra, Avrupa Judo Birliği'nin (EJU) ismen davet ettiği 24 hakem maçları yönetecek.

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