Judo turnuvası başlıyor

16. Uluslararası Ümitler Marmara Judo Turnuvası, 21-22 Mart tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.



Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra, Hırvatistan, Bulgaristan, Suriye, Romanya, Azerbaycan, İran, Belarus, Moldova, Karadağ, Ermenistan, Yunanistan, Somali, Arnavutluk ve Sırbistan olmak üzere 15 ülkeden, yönetici, antrenör ve sporcu olmak üzere yaklaşık 250 kişinin katılmasının beklendiği bildirildi.



Organizasyona Türk Milli Takımı'nın 35 erkek, 35 bayan sporcu, 8 antrenör ve 2 masör olmak üzere toplam 80 kişiyle katılım sağlayacağı bildirildi.



21 Mart Cumartesi günü bayan sporcular 40, 44, 48 ve 52 kilo, erkek sporcular ise 50, 55, 60 ve 66 kiloda mindere çıkacaklar. Turnuvanın açılış seremonisi aynı gün saat 16.00'da yapılacak. 22 Mart Pazar günü ise bayan sporcular 57, 63, 70 ve artı 70 kilo, erkek sporcular ise 73, 81, 90 ve artı 90 kiloda mücadele edecek.



Bu arada, Judo ve Kuraş Federasyonu Başkanı Fatih Uysal, turnuvanın tanıtımı amacıyla yarın saat 13.30'da İstanbul Adela Otel'de basın toplantısı düzenleyecek.



Turnuvayla ilgili olarak federasyonun resmi internet sitesinde açıklamalarda bulunan başkan Uysal, şunları kaydetti:



"Bu yıl 16.'sı yapılan Uluslararası Marmara Ümitler Judo Turnuvası yeni yönetimimizin ilk uluslararası organizasyonu olacak. Bu anlamda turnuvayı bizler de başarılı bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Federasyon olarak organizasyonun büyük bir kısmını özel bir şirkete verdik. Umuyorum ki gayet güzel geçecek ve ümit milli takımımız da başarılı sonuçlar alacaktır. Ayrıca bu organizasyonun başarılı bir şekilde geçmesi haziran ayında yapılacak olan Boğaziçi Turnuvamız için büyük bir artı puan olacaktır. Çünkü hedefimiz Boğaziçi Turnuvası'nı Dünya Kupası adı altında organize etmek. Bunun için gerekli çalışmalarımız devam etmektedir. Turnuvaya katılacak ülkelere en güzel misafirperverliği göstererek ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Şimdiden turnuvaya katılan tüm hakem, idareci, antrenör ve sporculara başarılar diliyorum."

